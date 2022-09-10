Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась. Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю.

1. Национальный банк поможет банкам с наличной валютой

С целью устранить проблемы с удовлетворением потребностей населения в наличной иностранной валюте и обеспечения бесперебойной работы банковской системы в условиях войны Национальный банк объявил о проведении операций по обмену безналичной валюты банков на наличную для подкрепления касс банковских учреждений.

Первая подобная операция была проведена в четверг 7 сентября 2022 года; банки получили 100 млн наличных долларов. Следующая операция по обмену запланирована на понедельник 12 сентября. Нацбанк заявил, что предложит к обмену не только наличные доллары, но и евро.

Участником операции по подкреплению наличной валютой может стать только банк, определенный﻿ как системно важный.

2. «ПриватБанк» и Mastercard запустили акцию для владельцев карт банка

В случае оплаты в интернет-магазине Rozetka заказа стоимостью от 500 гривен предоставляется скидка в размере 5%.

Акция действует с 31 августа по 30 сентября 2022 года.

3. Sportbank изменил лимиты на снятие наличных

С 12 сентября выдача наличных за счет собственных средств с карт «sportbank» и «sportbank белая» без комиссии ограничена суммой 10 000 гривен в месяц. Свыше этой суммы будет взиматься комиссия в размере 2% от суммы снятия.

Для кредитных средств комиссия осталась неизменной – 4,9%.

Лимит устанавливается отдельно на каждую карту: т.е. можно снять 10 000 гривен с карты «sportbank» и еще 10 000 гривен с карты «sportbank белая».

4. NEOBANK меняет тарифы по своим картам

С 6 октября меняются тарифы по картам «Litecard» и «Neocard» от NEOBANK. Можно будет:

- переводить с карт NEOBANK на карту другого банка (P2P-перевод) без комиссии 20000 гривен в месяц; свыше этой суммы будет взиматься комиссия в размере 0,9%;

- переводить по Украине (платеж по реквизитам IBAN) 20000 гривен в месяц; свыше этой суммы будет взиматься комиссия в размере 0,9%.

Таким образом, с 6 октября лимит бесплатных переводов (двумя разными способами) составит 40 000 гривен.

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