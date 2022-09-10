Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, попри найважчі умови, в яких вона опинилася. Зібрали найістотніші зміни, які сталися за останній тиждень.

1. Національний банк допоможе банкам із готівковою валютою

З метою усунення проблем із задоволенням потреб населення у готівковій іноземній валюті та забезпечення безперебійної роботи банківської системи в умовах війни Національний банк оголосив про проведення операцій з обміну безготівкової валюти банків на готівку для підкріплення кас банківських установ.

Першу таку операцію було проведено в четвер 7 вересня 2022 року; банки отримали 100 млн готівки. Наступну операцію з обміну заплановано на понеділок 12 вересня. Нацбанк заявив, що запропонує до обміну не лише готівкові долари, але і євро.

Учасником операції з підкріплення готівкою може стати лише банк, визначений як системно важливий.

2. «ПриватБанк» та Mastercard запустили акцію для власників карток банку

У разі оплати в інтернет-магазині Rozetka замовлення вартістю від 500 гривень надається знижка у розмірі 5%.

Акція діє з 31 серпня до 30 вересня 2022 року.

3. Sportbank змінив ліміти на зняття готівки

З 12 вересня видача готівки за рахунок власних коштів з карток «sportbank» та «sportbank біла» без комісії обмежена сумою 10 000 гривень на місяць. Понад цю суму стягуватиметься комісія у розмірі 2% від суми зняття.

Для кредитних коштів комісія залишилася незмінною – 4,9%.

Ліміт встановлюється окремо кожну карту: тобто можна зняти 10 000 гривень з картки «sportbank» і ще 10 000 гривень з карти «sportbank біла».

4. NEOBANK змінює тарифи за своїми картами

З 6 жовтня змінюються тарифи за картками «Litecard» та «Neocard» від NEOBANK. Можна буде:

- переказувати з карток NEOBANK на картку іншого банку (P2P-переказ) без комісії 20000 гривень на місяць; понад цю суму стягуватиметься комісія у розмірі 0,9%;

- переказувати по Україні (платіж за реквізитами IBAN) 20000 гривень на місяць; понад цю суму стягуватиметься комісія у розмірі 0,9%.

Таким чином, з 6 жовтня ліміт безкоштовних переказів (двома різними способами) становитиме 40 000 гривень.

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