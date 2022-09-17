Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась. Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю.

1. Национальный банк провел еще один обмен безналичной валюты на наличную

С целью устранить проблемы с удовлетворением потребностей населения в наличной иностранной валюте и обеспечения бесперебойной работы банковской системы в условиях войны Национальный банк ранее объявил о проведении операций по обмену безналичной валюты банков на наличную для подкрепления касс банковских учреждений.

Первая подобная операция была проведена в среду 7 сентября 2022 года; банки получили 100 млн наличных долларов.

В понедельник 12 сентября Национальный банк провел очередной обмен. Банкам были предложены к обмену еще 100 млн наличных долларов и 100 млн евро. Заявки на обмен долларов от коммерческих банков были удовлетворены примерно на 40%, заявки на обмен евро были удовлетворены полностью.

2. Стартует новая программа ипотечного кредитования

Запуск новой программы ипотечного кредитования анонсировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, программа стартует уже в октябре этого года.

Ипотека под 3% будет доступна:

украинским военнослужащим;

полицейским;

педагогам;

медикам;

ученым.

3. Ideabank меняет тарифы по своим валютным картам

С 17 октября банк вводит комиссию за пополнение валютных счетов, обслуживающихся в пакетах «Violet», «Brown», «Brown Travel» и «Green Fund Депозитный», по номеру карты (Р2Р-перевод) из-за рубежа. Комиссия составит 1% от суммы пополнения.

4. «Банк Власний Рахунок» запустил переводы на зарубежные карты

Пока переводы в мобильном приложении банка доступны только на карты Mastercard, но до конца сентября появится возможность перевода и на карты VISA.

Комиссия за перевод – 2% от суммы перевода за счет собственных средств и 6% - за счет кредитных средств.

Перевод можно осуществить только в долларах и евро по курсу, который действует для карточных операций (можно ознакомиться в приложении). Валюта выбирается в зависимости от страны-эмитента карты получателя. Если карта выпущена европейским банком – перевод осуществляется в евро. Переводы в долларах США возможны в следующие страны: Казахстан, Турция, ОАЭ, Молдова и Азербайджан.

5. Forward Bank меняет условия по линейке карт «КОКО Кард»

С 10 октября банк поднимает плату за SMS-информирование до 17 гривен в месяц (было 5 гривен), поэтому имеет смысл подключить бесплатное PUSH-оповещение.

Также устанавливается суточный лимит на бесплатные переводы с карты на карту и по реквизитам в размере 3000 гривен на каждый тип операции. На сумму превышения будет браться комиссия 0,5%.

По картам «КОКО Кард дебетовая» и «КОКО Кард пенсионная» устанавливается плата за снятие наличных в банкоматах и кассах других банков – 0,8%.

Для карты «КОКО Кард пенсионная» устанавливается плата за снятие наличных:

за рубежом – 1,5%+15 гривен;

в кассах банка свыше 50 000 гривен в сутки – 0,5%;

в банкоматах банка свыше 5000 гривен в сутки – 0,5%.

Выпуск новых карт «КОКО Кард пенсионная» приостанавливается. Также временно приостанавливается выдача карт «КОКО Кард кредитная».

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