Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, попри найважчі умови, в яких вона опинилася. Зібрали найістотніші зміни, які сталися за останній тиждень.

1. Національний банк провів ще один обмін безготівкової валюти на готівку

З метою усунення проблем із задоволенням потреб населення у готівковій іноземній валюті та забезпечення безперебійної роботи банківської системи в умовах війни Національний банк раніше оголосив про проведення операцій з обміну безготівкової валюти банків на готівку для підкріплення кас банківських установ.

Першу подібну операцію було проведено в середу 7 вересня 2022 року; банки отримали 100 млн готівки.

У понеділок, 12 вересня, Національний банк провів черговий обмін. Банкам було запропоновано до обміну ще 100 млн готівкових доларів та 100 млн євро. Заявки на обмін доларів від комерційних банків були задоволені приблизно на 40%, заявки на обмін євро були повністю задоволені.

2. Стартує нова програма іпотечного кредитування

Запуск нової програми іпотечного кредитування анонсував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, програма стартує вже у жовтні цього року.

Іпотека під 3% буде доступна:

українським військовослужбовцям;

поліцейським;

педагогам;

медикам;

вченим.

3. Ideabank змінює тарифи за своїми валютними картками

З 17 жовтня банк вводить комісію за поповнення валютних рахунків, що обслуговуються в пакетах Violet, Brown, Brown Travel і Green Fund Депозитний, за номером картки (Р2Р-переказ) з-за кордону. Комісія становитиме 1% від суми поповнення.

4. «Банк Власний Рахунок» запустив перекази на закордонні карти

Поки що перекази в мобільному додатку банку доступні лише на картки Mastercard, але до кінця вересня з'явиться можливість переказу і на картки VISA.

Комісія за переказ – 2% від суми переказу за рахунок власних коштів та 6% - за рахунок кредитних коштів.

Переказ можна здійснити тільки в доларах та євро за курсом, який діє для карткових операцій (можна ознайомитись у додатку). Валюта вибирається залежно від країни-емітента картки одержувача. Якщо картку випущено європейським банком – переказ здійснюється в євро. Перекази в доларах США можливі до таких країн: Казахстан, Туреччина, ОАЕ, Молдова та Азербайджан.

5. Forward Bank змінює умови щодо лінійки карт «КОКО Кард»

З 10 жовтня банк піднімає плату за SMS-інформування до 17 гривень на місяць (було 5 гривень), тому є сенс підключити безкоштовне PUSH-повідомлення.

Також встановлюється добовий ліміт на безкоштовні перекази з картки на картку та за реквізитами у розмірі 3000 гривень на кожен тип операції. На суму перевищення братиметься комісія 0,5%.

За картами «КОКО Кард дебетова» та «КОКО Кард пенсійна» встановлюється плата за зняття готівки у банкоматах та касах інших банків – 0,8%.

Для картки «КОКО Кард пенсійна» встановлюється плата за зняття готівки:

за кордоном – 1,5%+15 гривень;

у касах банку понад 50 000 гривень на добу – 0,5%;

у банкоматах банку понад 5000 гривень на добу – 0,5%.

Випуск нових карток «КОКО Кард пенсійна» припиняється. Також тимчасово припиняється видача карток «КОКО Кард кредитна».

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