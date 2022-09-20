В Украине еще одна категория мужчин получила право на демобилизацию

В Украине мужчины, у которых третий ребенок родился во время службы в ВСУ, получили право на демобилизацию. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Рада приняла законопроект, предусматривающий, что родители, у которых третий ребенок родился во время военной службы, имеют право на демобилизацию.

Законопроект принят в целом конституционным большинством. За него проголосовал 331 депутат.

В чем суть закона и что меняется?

В Украине мужчины, у которых трое детей - не подлежат мобилизации. Но эта норма не применялась в случае, если отец вступил в ряды ВСУ, а третий ребенок родился уже после этого. Тогда мужчина не имел права на демобилизацию.

Согласно этому законопроекту, если ребенок родился уже во время службы или семейные обстоятельства заставляют вернуться, то военный будет иметь право на демобилизацию, пояснил нардеп.

Отметим, что законопроект еще должен подписать Владимир Зеленский.