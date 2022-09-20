Воздушные силы ВСУ сбили российский Су-25 и иранский дрон-камикадзе

Воздушные силы ВСУ сбили штурмовик Су-25 в Херсонской области и дрон-камикадзе "Shahed-136" в Николаевской области под вечер 20 сентября, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило Командование воздушных сил ВСУ в Facebook.

"20 сентября около 17:00 на Херсонщине военнослужащими зенитной ракетной Одесской бригады Воздушного командования "Юг" сбит очередной российский штурмовик Су-25".

Защитники добавили, что вражеский дрон-камикадзе "Shahed-136" иранского производства, который оккупанты маркируют как "Герань-2", сбили на Николаевщине около 16:00.

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