Полиция: в Казачьей Лопане на Харьковщине нашли братскую могилу

В освобожденной от россиян Казачьей Лопани Харьковской области нашли братскую могилу, где хоронили людей во время оккупации. Место захоронения правоохранителям показали местные жители, сообщает Новое время.

Об этом 23 сентября сообщил начальник Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Местные показали братскую могилу, в которой захватчики хоронили погибших. В ближайшее время туда прибудут специализированные следственно-оперативные группы по проведению следственных действий" , — сообщил Клименко.

Сколько человек может быть в найденной братской могиле, пока не сообщается.

Также в Казачьей Лопане в райотделе обнаружена пыточная, которую обустроили российские оккупанты. Местные рассказали, что некоторых удерживаемых оккупанты при отступлении увезли с собой, чтобы не оставлять следов своих преступлений.

Поселок Казачья Лопань расположен примерно в 10 километрах от границы с РФ на севере Харьковской области. Поселок оккупировали в первые часы полномасштабного вторжения РФ в Украину.

11 сентября ВСУ освободили Казачью Лопань от российских оккупантов.

После контрнаступления украинских сил на Харьковщине, во многих деоккупированных населенных пунктах были найдены пыточные помещения, а иногда и массовые захоронения.

В частности, в лесополосе на окраине Изюма нашли массовое захоронение на около 450 могил. Также была найдена одна братская могила, в которой были похоронены украинские военные.

16 сентября следователи полиции вместе с судмедэкспертами и прокурорами приступили к работе на месте массового захоронения возле Изюма.

Как сообщил заместитель начальника ГУ Нацполиции в области — начальник следственного управления Сергей Болвинов, эксгумированные тела имеют признаки пыток и насильственной смерти. Большинство захоронений безымянные, подписаны только номерами, правоохранителям предстоит установить личности погребенных и при каких обстоятельствах погибли эти люди.