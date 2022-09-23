Горсовет: в школе Мариуполя произошла детонация снаряда, ранены дети

Во временно оккупированном Мариуполе в школе произошла детонация снаряда, в результате которой вспыхнул пожар и пострадали дети, сообщает Новое время.

Об этом сообщает Мариупольский горсовет в Telegram.

По их данным, в школе № 45 из-за детонации снаряда произошел пожар.

"Это случилось, когда туда полезли дети. Дети ранены, их состояние неизвестно. Россия продолжает убивать наших детей" , — говорится в сообщении.

Мэрия подчеркивает, россиянам безразлична безопасность жителей Мариуполя, которые остались в городе.

20 сентября сообщалось, что во временно оккупированном Мариуполе войска РФ арестовали группу подростков, которые спели гимн Украины в центре украинского города.