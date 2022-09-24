Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась. Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю.

1. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об особенностях вывода с рынка системного важного банка

23 сентября в Верховной Раде зарегистрировали «Проект закона о внесении изменений к Налоговому Кодексу Украины и некоторым другим законам Украины, касающимся особенностей выведения с рынка системно важного банка в условиях военного положения».

Об этом в своем телеграм-канале сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

По предварительной информации, речь может идти о процедуре национализации банка «Альфа-Банк Украина», имеющем «российские корни».

Напомним, что недавно с целью полностью порвать все связи с бывшей «родительской» структурой банк переименовался в Sense Bank.

2. Национальный банк провел еще один обмен безналичной валюты на наличную

С целью устранить проблемы с удовлетворением потребностей населения в наличной иностранной валюте и обеспечения бесперебойной работы банковской системы в условиях войны Национальный банк 7 сентября 2022 года объявил о проведении серии операций по обмену безналичной валюты банков на наличную для подкрепления касс банковских учреждений.

В понедельник 19 сентября Национальный банк провел уже третью операцию по обмену.

Банки получили от регулятора еще 100 млн наличных долларов в обмен на безналичную валюту.

3. Sense Bank («Альфа-Банк Украина») меняет тарифы на зачисление переводов на свои карты

С 1 октября вводится комиссия за зачисление перевода на дебетовые и кредитные карты, инициированные сторонними заграничными сервисами. Плата составит 1% от суммы перевода, но не меньше 80 гривен/2$/2EUR.

Плата за предоставление услуги будет взиматься, в том числе при осуществлении перевода между картами банка через сторонние сервисы, зарегистрированные за пределами Украины (Revolut, Wise, Zen, TransferGo и т.п.)

4. Банки продолжают повышать процентные ставки по карточным/текущим счетам и депозитам

Государственный «Укрэксимбанк» поднял ставку за депозитным вкладом со свободным движением средств «Мои сбережения» в национальной валюте с 4 до 6,5% годовых.

5. Число банков, в которых можно купить валюту на депозит по курсу межбанковского валютного рынка, растет

С 26 сентября к ним добавляется банк Credit Agricole. Условия открытия депозита:

- срок – 3,6 или 12 месяцев;

- сумма – от 1000 долларов США;

- процентная ставка – 0,01% годовых.

Оформить депозит можно только в отделении, онлайн-оформления пока не будет.

Всего подобную услугу (покупка валюты по курсу межбанка на депозит от 3‑х месяцев на сумму, не превышающую 50000 гривен) в настоящее время предоставляет более 20 украинских банков. В некоторых из них оформить такой депозит можно онлайн.

6. Sportbank снизил комиссию за снятие наличных за границей

С 23 сентября банк снизил комиссию за снятие наличных за границей за счет собственных средств. Теперь она составляет ровно 2% от суммы снятия (было – 2,9%) Комиссия за снятие кредитных средств за границей осталась прежней – 4,9% от суммы снятия.

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