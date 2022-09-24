Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, попри найважчі умови, в яких вона опинилася. Зібрали найістотніші зміни, які сталися за останній тиждень.

1. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо особливостей виведення з ринку системного важливого банку

23 вересня у Верховній Раді зареєстрували «Проєкт закону про внесення змін до Податкового Кодексу України та деяких інших законів України щодо особливостей виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану».

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

За попередньою інформацією, може йтися про процедуру націоналізації банку «Альфа-Банк Україна», який має «російське коріння».

Нагадаємо, що нещодавно з метою повністю розірвати всі зв'язки з колишньою «батьківською» структурою банк перейменувався в Sense Bank.

2. Національний банк провів ще один обмін безготівкової валюти на готівку

З метою усунення проблем із задоволенням потреб населення у готівковій іноземній валюті та забезпечення безперебійної роботи банківської системи в умовах війни Національний банк 7 вересня 2022 року оголосив про проведення серії операцій з обміну безготівкової валюти банків на готівку для підкріплення кас банківських установ.

У понеділок 19 вересня Національний банк вже провів третю операцію з обміну.

Банки отримали від регулятора ще 100 млн готівки в обмін на безготівкову валюту.

3. Sense Bank («Альфа-Банк Україна») змінює тарифи на зарахування переказів на свої картки

З 1 жовтня запроваджується комісія за зарахування переведення на дебетові та кредитні картки, ініційовані сторонніми закордонними сервісами. Плата становитиме 1% від суми переказу, але не менше 80 гривень/2$/2EUR.

Плата за надання послуги стягуватиметься, у тому числі при здійсненні переказу між картками банку через сторонні сервіси, зареєстровані за межами України (Revolut, Wise, Zen, TransferGo тощо)

4. Банки продовжують підвищувати процентні ставки за картковими/поточними рахунками та депозитами

Державний Укрексімбанк підняв ставку за депозитним вкладом з вільним рухом коштів Мої заощадження в національній валюті з 4 до 6,5% річних.

5. Число банків, у яких можна купити валюту на депозит за курсом міжбанківського валютного ринку, зростає

З 26 вересня до них додається банк Credit Agricole. Умови відкриття депозиту:

- термін – 3,6 чи 12 місяців;

- сума – від 1000 доларів;

- відсоткова ставка - 0,01% річних.

Оформити депозит можна лише у відділенні, онлайн-оформлення поки що не буде.

Усього подібну послугу (купівля валюти за курсом міжбанку на депозит від 3 місяців на суму, що не перевищує 50000 гривень) наразі надає понад 20 українських банків. У деяких із них оформити такий депозит можна онлайн.

6. Sportbank знизив комісію за зняття готівки за кордоном

З 23 вересня банк знизив комісію за зняття готівки за кордоном за рахунок власних коштів. Тепер вона становить рівно 2% від суми зняття (було – 2,9%). Комісія за зняття кредитних коштів за кордоном залишилася колишньою – 4,9% від суми зняття.

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