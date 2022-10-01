Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась. Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю.

1. Национальный банк принял ряд изменений, касающихся работы валютного рынка и банковской системы

А именно:

- увеличил с 50 000 до 100 000 гривен (в эквиваленте) ежемесячный лимит на покупку гражданами безналичной иностранной валюты с дальнейшим ее размещением на неразрывный депозит на срок от 3-х месяцев;

- с 5 октября ввел запрет на P2P-переводы с гривневых платежных карт украинских банков на карты иностранных банков. При этом украинцы и далее могут осуществлять переводы за границу для оплаты обучения (на счета учебных учреждений), лечения, транспортировки больных, расходов, связанных со смертью, а также для уплаты алиментов. Кроме того, сохраняется разрешение на P2P-переводы с валютных платежных карт украинских банков на карты иностранных банков в пределах ежемесячного лимита в размере 100 000 гривен (в эквиваленте).

2. «ПриватБанк» изменил тарифы на международные переводы

С 1 октября повышается комиссия:

за отправку международных P2P-переводов с гривневых карт на заграничные с 2 до 4% (минимум – 50 грн);

за зачисление международных P2P-переводов через Приват24 с заграничной карты на карту «ПриватБанка» - до 0,5%, через сторонние сервисы – до 2%;

за зачисление SWIFT-переводов и валютных выплат от иностранных компаний – до 1%.

3. «Таскомбанк» меняет тарифы по своим платежным картам

С 30 сентября по 3 ноября комиссия за снятие наличных с карт «Пластинка» (Azure Card) и «Кредитка» («Большая пятерка») в банкоматах и кассах отделений банков за пределами Украины будет составлять только 3$ за операцию.

Также с 30 сентября на постоянной основе уменьшается тариф за конвертацию средств. По продукту «Пластинка» (карта Azure Card) тариф будет составлять 0,5%, по продукту «Большая пятерка» – 1%.

4. «Банк Власний Рахунок» обновляет тарифы на снятие наличных

С 1 ноября меняется плата за снятие наличных в кассах и банкоматах в Украине:

за счет собственных средств – 1% (было 0,5%);

за счет кредитных средств – 4%+20 грн (без изменений).

5. Sense Bank («Альфа-Банк Украина») изменил дату ввода комиссии за зачисление переводов с карт иностранных банков

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте банка, комиссия за зачисление переводов с карт иностранных банков или через зарубежные сервисы вводится в действие с 24 октября (а не с 1 октября, как объявлялось ранее). Этим решением «Альфа-Банк» решил соблюсти процедуру, согласно которой объявление об изменениях условий должно производиться за месяц до даты начала действия самих изменений.

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