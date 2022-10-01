Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, попри найважчі умови, в яких вона опинилася. Зібрали найістотніші зміни, які сталися за останній тиждень.

1. Національний банк ухвалив низку змін, що стосуються роботи валютного ринку та банківської системи

А саме:

- збільшив із 50 000 до 100 000 гривень (в еквіваленті) щомісячний ліміт на купівлю громадянами безготівкової іноземної валюти з подальшим її розміщенням на нерозривний депозит терміном від 3-х місяців;

- з 5 жовтня запровадив заборону на P2P-перекази з гривневих платіжних карток українських банків на картки іноземних банків. При цьому українці й надалі можуть здійснювати перекази за кордон для оплати навчання (на рахунки навчальних закладів), лікування, транспортування хворих, видатків, пов'язаних зі смертю, а також для сплати аліментів. Крім того, зберігається дозвіл на P2P-перекази з валютних платіжних карток українських банків на картки іноземних банків у межах щомісячного ліміту у розмірі 100 000 гривень (в еквіваленті).

2. «ПриватБанк» змінив тарифи на міжнародні перекази

З 1 жовтня підвищується комісія:

за відправку міжнародних P2P-переказів з гривневих карток на закордонні з 2 до 4% (мінімум – 50 грн);

за зарахування міжнародних P2P-переказів через Приват24 із закордонної картки на карту «ПриватБанку» - до 0,5%, через сторонні сервіси – до 2%;

за зарахування SWIFT-переказів та валютних виплат від іноземних компаній – до 1%.

3. «Таскомбанк» змінює тарифи за своїми платіжними картками

З 30 вересня по 3 листопада комісія за зняття готівки з карток «Пластинка» (Azure Card) та «Кредитка» («Велика п'ятірка») у банкоматах та касах відділень банків за межами України становитиме лише 3$ за операцію.

Також з 30 вересня на постійній основі зменшується тариф за конвертацію коштів. За продуктом «Пластинка» (карта Azure Card) тариф становитиме 0,5%, за продуктом «Велика п'ятірка» – 1%.

4. «Банк Власний Рахунок» оновлює тарифи на зняття готівки.

З 1 листопада змінюється плата за зняття готівки в касах та банкоматах в Україні:

за рахунок власних коштів – 1% (було 0,5%);

за рахунок кредитних коштів – 4%+20 грн (без змін).

5. Sense Bank («Альфа-Банк Україна») змінив дату введення комісії за зарахування переказів із карток іноземних банків

Згідно з інформацією, опублікованою на офіційному сайті банку, комісія за зарахування переказів із карток іноземних банків або через закордонні послуги вводиться в дію з 24 жовтня (а не з 1 жовтня, як оголошувалося раніше). Цим рішенням «Альфа-Банк» вирішив дотриматися процедури, згідно з якою оголошення про зміни умов має проводитися за місяць до дати початку дії самих змін.

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