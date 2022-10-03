ВСУ подняли флаг Украины в населенном пункте Золотая Балка в Херсонской области, сообщает Новое время.

Соответствующее видео опубликовала в Facebook Кочубеевская община.

Один из украинских защитников в видео сообщает, что город был освобожден бойцами Нацгвардии.

Ранее нацгвардейцы в Telegram сообщали, что вошли в Золотую Балку и продолжают освобождать украинские села от российских оккупантов.

"Местные искренне радуются, а украинское знамя возвращается на свое законное место" , — говорится в сообщении.

Официальных подтверждений Генштаба об освобождении населенного пунткта пока не было.

Фото: Скриншот Google Maps

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что в Херсонской области ВСУ освободили населенные пункты Миролюбовка и Архангельское.

Руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк ранее сообщала, что украинские военные продолжают наступать и продвигаться на южном направлении.

Она подчеркнула, что «независимость» или «присоединение» любых украинских территорий к России — это личное мнение россиян, которое не поддерживает никто, а особенно — Силы обороны и ВСУ.