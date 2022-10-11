Второй день массированных обстрелов. Что творится на валютном рынке
Нормализация ситуации на валютном рынке на прошлой неделе послужила причиной снижения ценников на продажу наличного доллара как в столице, так и в регионах. В частности, в Киеве оптовый курс в пятницу 7 октября снизился до 40,90 гривен. На выходных был отмечен рост на 10-20 копеек, но лишь потому, что в связи с закрытыми отделениями банков предложение валюты снизилось.
Уход Кирилла Шевченко с поста главы Национального банка и назначение на это место бывшего руководителя Ощадбанка Андрея Пышного никак не сказался на настроениях финансовых кругов. Тем более, что сам Пышный заявил о полной поддержке нынешней политики Нацбанка и намекнул, что не собирается «ничего ломать».
Массированные обстрелы территории Украины, начавшиеся в понедельник 10 октября, внесли существенные коррективы в работу наличного валютного рынка. Прежде всего, потому, что закрылись многие отделения банков и сети обменных пунктов. Предложение валюты резко упало, что мгновенно привело к росту цены на доллар. Об этом мы упоминали во вчерашней статье.
Впрочем, уже сегодня, даже несмотря на то, что массированные обстрелы продолжились, на рынке наметилась обратная тенденция. Предложение валюты стало расти, а вот спрос – снижаться. В итоге, столичные оптовые обменники были вынуждены снизить цену продажи наличного «американца» до 41,05-41,10 гривен. Аналогичные процессы происходят и в областных центрах. Так в Харькове, где традиционно держится самая высокая цена на доллар, его продают по 41,25, а в Одессе - по 41,15 гривен.
Чего дальше ожидать от валютного курса?
Паника постепенно уходит с валютного рынка. Сегодняшнее снижение курса в обменниках это наглядно продемонстрировало. Национальный банк обеспечил банки достаточным количеством наличной валюты, и как только все отделения откроются, и купить, и продать валюту будет несложно. Впрочем, исключить полностью вероятность скачков курса нельзя.
Поэтому в ближайшие дни команда аналитиков портала «Курс Украины» ожидает колебания в пределах 41,00-42,00 гривен за доллар. Такая цена может продержаться до 20 октября. Дальше все будет зависеть от того, какие решения примет Национальный банк на очередном заседании Правления в четверг 20 октября. Прежде всего, оставит ли прежний официальный курс доллара или поднимет его.