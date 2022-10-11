Второй день массированных обстрелов. Что творится на валютном рынке

Нормализация ситуации на валютном рынке на прошлой неделе послужила причиной снижения ценников на продажу наличного доллара как в столице, так и в регионах. В частности, в Киеве оптовый курс в пятницу 7 октября снизился до 40,90 гривен. На выходных был отмечен рост на 10-20 копеек, но лишь потому, что в связи с закрытыми отделениями банков предложение валюты снизилось.

Уход Кирилла Шевченко с поста главы Национального банка и назначение на это место бывшего руководителя Ощадбанка Андрея Пышного никак не сказался на настроениях финансовых кругов. Тем более, что сам Пышный заявил о полной поддержке нынешней политики Нацбанка и намекнул, что не собирается «ничего ломать».

Массированные обстрелы территории Украины, начавшиеся в понедельник 10 октября, внесли существенные коррективы в работу наличного валютного рынка. Прежде всего, потому, что закрылись многие отделения банков и сети обменных пунктов. Предложение валюты резко упало, что мгновенно привело к росту цены на доллар. Об этом мы упоминали во вчерашней статье﻿.

Впрочем, уже сегодня, даже несмотря на то, что массированные обстрелы продолжились, на рынке наметилась обратная тенденция. Предложение валюты стало расти, а вот спрос – снижаться. В итоге, столичные оптовые обменники были вынуждены снизить цену продажи наличного «американца» до 41,05-41,10 гривен. Аналогичные процессы происходят и в областных центрах. Так в Харькове, где традиционно держится самая высокая цена на доллар, его продают по 41,25, а в Одессе - по 41,15 гривен.

Чего дальше ожидать от валютного курса?

Паника постепенно уходит с валютного рынка. Сегодняшнее снижение курса в обменниках это наглядно продемонстрировало. Национальный банк обеспечил банки достаточным количеством наличной валюты, и как только все отделения откроются, и купить, и продать валюту будет несложно. Впрочем, исключить полностью вероятность скачков курса нельзя.

Поэтому в ближайшие дни команда аналитиков портала «Курс Украины» ожидает колебания в пределах 41,00-42,00 гривен за доллар. Такая цена может продержаться до 20 октября. Дальше все будет зависеть от того, какие решения примет Национальный банк на очередном заседании Правления в четверг 20 октября. Прежде всего, оставит ли прежний официальный курс доллара или поднимет его.