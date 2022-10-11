Другий день масованих обстрілів. Що відбувається на валютному ринку

Нормалізація ситуації на валютному ринку минулого тижня спричинила зниження цінників на продаж готівкового долара як у столиці, так і в регіонах. Зокрема у Києві оптовий курс у п'ятницю 7 жовтня знизився до 40,90 гривень. На вихідних було відзначено зростання на 10-20 копійок, але лише тому, що через закриті відділення банків пропозиція валюти знизилася.

Звільнення Кирила Шевченка з посади голови Національного банку та призначення на це місце колишнього керівника Ощадбанку Андрія Пишного ніяк не позначилося на настроях фінансових кіл. Тим більше, що сам Пишний заявив про повну підтримку нинішньої політики Нацбанку і натякнув, що не має наміру «нічого ламати».

Масовані обстріли території України, що розпочалися у понеділок 10 жовтня, внесли суттєві корективи у роботу готівкового валютного ринку. Насамперед тому, що закрилося багато відділень банків та мережі обмінних пунктів. Пропозиція валюти різко впала, що миттєво призвело до зростання ціни на долар. Про це ми згадували у вчорашній статті.

Втім, уже сьогодні, навіть незважаючи на те, що масовані обстріли продовжилися, на ринку намітилася зворотна тенденція. Пропозиція валюти почала зростати, а ось попит – знижуватися. У підсумку столичні оптові обмінники були змушені знизити ціну продажу готівкового «американця» до 41,05-41,10 гривень. Аналогічні процеси відбуваються у обласних центрах. Так, у Харкові, де традиційно тримається найвища ціна на долар, його продають по 41,25, а в Одесі - по 41,15 гривень.

Що далі чекати від валютного курсу?

Паніка поступово йде з валютного ринку. Сьогоднішнє зниження курсу в обмінниках це наочно продемонструвало. Національний банк забезпечив банки достатньою кількістю готівкової валюти, і щойно всі відділення відкриються, і купити, і продати валюту буде нескладно. Втім, виключити ймовірність стрибків курсу не можна.

Тому в найближчий день команда аналітиків порталу «Курс України» очікує коливання в межах 41,00-42,00 гривень за долар. Така ціна може протриматись до 20 жовтня. Далі все залежатиме від того, які рішення ухвалить Національний банк на черговому засіданні Правління у четвер 20 жовтня. Насамперед, чи залишить колишній офіційний курс долара чи підніме його.