Как долго продлится стабильность на валютном рынке

В нашем прошлом еженедельном обзоре﻿ мы отметили снижение уровня панического спроса (который фактически наблюдался только в понедельник 10 октября), что мгновенно отразилось на котировках наличного валютного рынка. Начиная со вторника 11 октября, ценники на продажу наличного «американца» как в столице, так и в других крупных украинских городах начали снижаться.

В пятницу 14 октября в Киеве оптовые обменные пункты были готовы продавать доллар по цене 40,65 гривен. Таким образом, с момента последнего взлета (21 сентября киевские оптовые обменные пункты продавали его по цене 44,50-45,00 гривен) доллар подешевел почти на 10%.

Стоит отдельно отметить, что замена Шевченко на Пышного в главном кресле здания на Институтской, 9 пока никак не отразилась ни на ситуации в банковской системе в целом, ни на настроениях валютного рынка в частности. И это тоже внесло свой вклад в формирование стабильной ситуации на валютном рынке, которую мы наблюдаем, начиная со среды 12 октября.

Массированная атака дронов-камикадзе на Киев утром 17 октября никакого эффекта на валютный рынок не произвела. Похоже, все начинают привыкать к работе в стрессовых условиях. Более того: если на выходных доллар незначительно подорожал (ценники подняли до 40,85-40,90 гривен), то уже к обеду понедельника котировки вновь начали снижение. К моменту написания статьи доллар подешевел до 40,75 гривен, и есть все предпосылки для возврата к минимальным значениям прошлой недели.

По информации, полученной порталом «Курс Украины» от операторов валютного рынка из различных городов, спрос на наличную валюту в настоящий момент крайне слабый. Об этом пишут из Киева и Днепра, Запорожья и Одессы. В результате наблюдаем дальнейшее сближение рыночного курса с официальным.

Впрочем, такая стабильность может продлиться недолго. Уже в четверг 20 октября ситуация может измениться.

Чего дальше ожидать от валютного курса?

На ближайший четверг запланировано очередное заседание Правления Национального банка по вопросам монетарной политики. Среди вопросов, которые будут обсуждаться, стоит выделить два ключевых:

1) что делать с учетной ставкой НБУ, которая с 3 июня установлена на уровне 25%;

2) как поступить с официальным курсом доллара, который с 21 июля зафиксирован на уровне 36,5686 гривен.

И если по вопросу учетной ставки, несмотря на имеющиеся разногласия, решение с большой степенью вероятности будет принято в пользу ее сохранения на нынешней уровне, то вокруг уровня официального курса и необходимости его изменения ожидаются жаркие споры. Экспортеры явно недовольны разрывом между официальным и рыночным курсами, который превышает 10%, а поэтому крайне неохотно продают валюту на межбанковском валютном рынке. В результате Национальному банку приходится еженедельно опустошать свои резервы на 600-800 млн долларов, что уже сказалось на снижении их уровня.

Если экспортное лобби победит, официальный курс доллара может быть повышен уже с 21 октября. А это, по мнению аналитиков, автоматически приведет к скачку и рыночного курса. Так, если официальный курс поднимут до уровня 40 гривен, наличный тут же вновь вернется к отметке 42,00 и выше.

Кто окажется прав, покажут уже ближайшие дни. Нам остается только уповать на трезвую оценку ситуации валютными специалистами НБУ и взвешенность принимаемых ими решений