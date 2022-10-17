Як довго триватиме стабільність на валютному ринку

У нашому минулому щотижневому огляді ми відзначили зниження рівня панічного попиту (який фактично спостерігався лише у понеділок 10 жовтня), що миттєво позначилося на котируваннях готівкового валютного ринку. З вівторка 11 жовтня цінники на продаж готівкового «американця» як у столиці, так і в інших великих українських містах почали знижуватися.

У п'ятницю, 14 жовтня, в Києві оптові обмінні пункти були готові продавати долар за ціною 40,65 гривень. Таким чином, з моменту останнього зльоту (21 вересня київські оптові обмінні пункти продавали його за ціною 44,50-45,00 гривень), долар подешевшав майже на 10%.

Варто окремо відзначити, що заміна Шевченка на Пишного в головному кріслі будівлі на Інститутській, 9 поки що ніяк не позначилася ні на ситуації в банківській системі в цілому, ні на настроях валютного ринку зокрема. І це теж зробило свій внесок у формування стабільної ситуації на валютному ринку, яку ми спостерігаємо, починаючи із середи 12 жовтня.

Масована атака дронів-камікадзе на Київ вранці 17 жовтня жодного ефекту на валютний ринок не справила. Схоже, всі починають звикати до роботи у стресових умовах. Більше того: якщо на вихідних долар трохи подорожчав (цінники підняли до 40,85-40,90 гривень), то вже до обіду понеділка котирування знову розпочали зниження. На момент написання статті долар подешевшав до 40,75 гривень, і є всі передумови для повернення до мінімальних значень минулого тижня.

За інформацією, отриманою порталом «Курс України» від операторів валютного ринку з різних міст, попит на готівкову валюту зараз вкрай слабкий. Про це пишуть із Києва та Дніпра, Запоріжжя та Одеси. В результаті спостерігаємо подальше зближення ринкового курсу з офіційним.

Втім, така стабільність може тривати недовго. Вже у четвер 20 жовтня ситуація може змінитися.

Що далі чекати від валютного курсу?

Найближчого четверга заплановано чергове засідання Правління Національного банку з питань монетарної політики. Серед питань, які обговорюватимуться, варто виділити два ключові:

1) що робити з обліковою ставкою НБУ, яка з 3 червня встановлена на рівні 25%;

2) як вчинити з офіційним курсом долара, який із 21 липня зафіксовано на рівні 36,5686 гривень.

І якщо щодо облікової ставки, незважаючи на наявні розбіжності, рішення з великим ступенем ймовірності буде прийнято на користь її збереження на нинішньому рівні, то навколо рівня офіційного курсу та необхідності його зміни очікуються спекотні суперечки. Експортери явно незадоволені розривом між офіційним та ринковим курсами, що перевищує 10%, а тому вкрай неохоче продають валюту на міжбанківському валютному ринку. В результаті Національному банку доводиться щотижня спустошувати свої резерви на 600-800 млн. доларів, що вже позначилося на зниженні їхнього рівня.

Якщо експортне лобі переможе, офіційний курс долара може бути збільшений вже з 21 жовтня. А це, на думку аналітиків, автоматично призведе до стрибка ринкового курсу. Так, якщо офіційний курс піднімуть до рівня 40 гривень, готівка відразу повернеться до позначки 42,00 і вище.

Хто матиме рацію, покажуть уже найближчими днями. Нам залишається тільки сподіватися на тверезу оцінку ситуації валютними фахівцями НБУ і зваженість прийнятих ними рішень.