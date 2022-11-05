Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась. Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю.

1. Новые валютные депозиты не пользуются особым спросом

Как уже сообщал портал «Курс Украины»﻿, начиная с 21 октября все желающие могут покупать доллары США по официальному курсу НБУ с дальнейшим их размещением на срочный депозит в банке и обязательной обратной продажей купленной валюты после окончания срока депозита по официальному курсу на день проведения обратной операции. Срок депозита – от 6 месяцев с возможностью пролонгации, но без права досрочного расторжения.

Состоянием на 4 ноября было открыто всего 2,5 тысячи таких вкладов на общую сумму 9 млн долларов. Средняя сумма вклада составила 3600 долларов США.

2. В приложении «Дія» появилась новая военная облигация «Энергодар»

С 2 ноября в приложении «Дія» доступна новая военная облигация «Бердянск».

Дата выплаты по облигации – 10 мая 2023 года. Процентная ставка – 14% годовых.

Кроме того, с 4 ноября в приложении «Дія» доступна еще одна военная облигация, посвященная временно оккупированному Энергодару.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр цифровой трансфорформации Украины Михаил Федоров.

Дата выплаты по облигации – 5 апреля 2023 года. Процентная ставка – 12% годовых.

3. «Правекс Банк» запустил дистанционное открытие карт премиального сегмента

С 1 ноября «Правекс Банк» внедрил дистанционное открытие дебетовой карты VISA Platinum. Карта открывается в мобильном приложении Pravex Online с использованием сервиса «Дія». Данная карта дает дополнительные привилегии в аэропортах, а также скидку в размере 50% на поездки на вокзал и обратно с такси «Bolt».

4. Изменения в тарифах Concord Bank и NEOBANK

С 28 ноября для большинства карт , включая NEOCARD и LITECARD, изменяется размер комиссии, которая будет взиматься за P2P-перевод собственных средств через сторонние сервисы (например, через приложение monobank и т.п.).

Она составит 0,9% от суммы перевода, минимум 1 гривна. До этого дня действует комиссия в размере 0,5%, минимум 1 гривна.