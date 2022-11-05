Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, попри найважчі умови, в яких вона опинилася. Зібрали найістотніші зміни, які сталися за останній тиждень.

1. Нові валютні депозити не мають особливого попиту

Як уже повідомляв портал «Курс України», починаючи з 21 жовтня всі охочі можуть купувати долари США за офіційним курсом НБУ з подальшим їх розміщенням на терміновий депозит у банку та обов'язковим зворотним продажем купленої валюти після закінчення терміну депозиту за офіційним курсом на день проведення зворотної операції. Термін депозиту – від 6 місяців із можливістю пролонгації, але без права дострокового розірвання.

Станом на 4 листопада було відкрито лише 2,5 тисячі таких вкладів на загальну суму 9 млн доларів. Середня сума вкладу становила 3600 доларів США.

2. У додатку "Дія" з'явилася нова військова облігація "Енергодар"

З 2 листопада у додатку «Дія» доступна нова військова облігація «Бердянськ».

Дата виплати облігації – 10 травня 2023 року. Процентна ставка – 14% річних.

Крім того, з 4 листопада у додатку «Дія» є ще одна військова облігація, присвячена тимчасово окупованому Енергодару.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Дата виплати облігації – 5 квітня 2023 року. Процентна ставка – 12% річних.

3. «Правекс Банк» запустив дистанційне відкриття карток преміального сегмента

З 1 листопада "Правекс Банк" впровадив дистанційне відкриття дебетової картки VISA Platinum. Картка відкривається у мобільному додатку Pravex Online із використанням сервісу «Дія». Дана карта дає додаткові привілеї в аеропортах, а також знижку у розмірі 50% на поїздки на вокзал та назад з таксі «Bolt».

4. Зміни у тарифах Concord Bank та NEOBANK

З 28 листопада для більшості карток, включаючи NEOCARD та LITECARD, змінюється розмір комісії, яка стягуватиметься за P2P-переказ власних коштів через сторонні сервіси (наприклад, через додаток monobank тощо).

Вона становитиме 0,9% від суми переказу, щонайменше 1 гривня. До цього дня діє комісія у розмірі 0,5%, щонайменше 1 гривня.