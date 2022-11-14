В Херсоне уже заработало два мобильных оператора
В освобожденном от российских оккупантов Херсоне уже заработало 2 мобильных оператора, сообщает Украинская правда.
В Киевстаре сообщили, что первая базовая станция с 4G от Киевстар уже работает в центре Херсона.
"На завтра запланировано много работы по восстановлению связи в городе", - добавили в "Киевстаре".
Также в "Водофоне" сказали, что менее чем за 18 часов технари компании построили почти "новую" сеть для города. Базовые станции в эфире и работают на полную мощность.