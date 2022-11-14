В Херсоне уже заработало два мобильных оператора

В освобожденном от российских оккупантов Херсоне уже заработало 2 мобильных оператора, сообщает Украинская правда.

В Киевстаре сообщили, что первая базовая станция с 4G от Киевстар уже работает в центре Херсона.

"На завтра запланировано много работы по восстановлению связи в городе" , - добавили в "Киевстаре".

Перша базова станція з 4G від Київстар вже працює в центрі Херсона. Працюємо далі, на завтра заплановано багато роботи з відновлення зв'язку в місті ???? Все буде ???????? — Kyivstar (@TwiyKyivstar) November 13, 2022

Также в "Водофоне" сказали, что менее чем за 18 часов технари компании построили почти "новую" сеть для города. Базовые станции в эфире и работают на полную мощность.