Харьковская ОВА: РФ атаковала Чугуев и Купянск, есть пострадавший

Российские войска обстреляли Чугуев и Купянск Харьковской области. В результате атаки пострадал один человек, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, оккупанты за прошедшие сутки наносили ракетные и артиллерийские удары по приграничным районам области.

"Около 17:00 россияне несколько раз попали ракетами С-300 по Чугуеву, есть повреждения нежилых помещений. Без пострадавших. После полуночи в результате ударов по Купянску возникли пожары шести гаражей. Пострадавших тоже нет" , – написал Синегубов.

Он отметил, что утром в субботу, 26 ноября, оккупанты снова нанесли артиллерийские удары по Купянску. Предварительно один пострадавший. Детали уточняются.