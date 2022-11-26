Украинские позиции под Бахмутом сравнили с условиям времен Первой мировой войны

ВСУ обороняют Бахмут Донецкой области в ужасающих условиях. Фото украинских военных, стоящих в окопах, наполненных водой и грязью, очень похожи на изображение времен Первой мировой войны, сообщает Новое время.

Подходящие фото в Facebook обнародовал SEO Strategist в NetSolid Investments и волонтер Виктор Боринец.

"Если кому-то тяжело в последнее время без коммуникаций, пожалуйста, вспоминайте о Бахмуте и других направлениях фронта. Можно даже на скринсейвере себе поставить. Держимся" , — написал он.

В соцсети Twitter пользователь с аккаунтом Walter Report опубликовал черно-белые фото с западного фронта Первой мировой войны и современные фотографии из Бахмута, которые без подписи трудно различить.

Слева изображены позиции союзников возле города Верден-сюр-Мез на юго-востоке Франции, фото датированы 1917 годом. Здесь происходило самое продолжительное и ожесточенное сражение Первой мировой войны.

Справа – позиции ВСУ возле Бахмута на востоке Украины – города, который непрерывно атакуют российские оккупанты.

On the left: Verdun, 1917.



On the right: Bakhmut, 2022. pic.twitter.com/B7mMEC99Fp — Walter Report ???????? @walter_report@journa.host (@walter_report) November 26, 2022

В Бахмутском направлении враг ведет постоянные обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Агрессор задействует наемников ПВК Вагнер. Атаки на Бахмут продолжаются более восьми месяцев, однако безрезультатно.