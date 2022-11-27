Генштаб: в Украине погибли более 87 тысяч российских военных
В ходе полномасштабного вторжения России в Украину погибли более 87 тысяч российских военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.11 ориентировочно составили:
- личного состава – около 87310 (+600) человек ликвидировано,
- танков - 2905 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5856 (+8) ед,
- артиллерийских систем -1897 (+1) ед,
- РСЗО - 395 (+0) ед,
- средства ПВО - 209 (+0) ед,
- самолетов - 278 (+0) ед,
- вертолетов - 261 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1555 (+1),
- крылатые ракеты - 531 (+0),
- корабли /катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4412 (+6) ед,
- специальная техника – 163 (+0).
Данные уточняются.