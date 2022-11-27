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Генштаб: в Украине погибли более 87 тысяч российских военных

Генштаб: в Украине погибли более 87 тысяч российских военных
Фото: Facebook

В ходе полномасштабного вторжения России в Украину погибли более 87 тысяч российских военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.11 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 87310 (+600) человек ликвидировано,
  • танков - 2905 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5856 (+8) ед,
  • артиллерийских систем -1897 (+1) ед,
  • РСЗО - 395 (+0) ед,
  • средства ПВО - 209 (+0) ед,
  • самолетов - 278 (+0) ед,
  • вертолетов - 261 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1555 (+1),
  • крылатые ракеты - 531 (+0),
  • корабли /катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4412 (+6) ед,
  • специальная техника – 163 (+0).

Данные уточняются.

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