Генштаб: в Украине погибли более 87 тысяч российских военных

В ходе полномасштабного вторжения России в Украину погибли более 87 тысяч российских военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.11 ориентировочно составили:

личного состава – около 87310 (+600) человек ликвидировано,

танков - 2905 (+4) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5856 (+8) ед,

артиллерийских систем -1897 (+1) ед,

РСЗО - 395 (+0) ед,

средства ПВО - 209 (+0) ед,

самолетов - 278 (+0) ед,

вертолетов - 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1555 (+1),

крылатые ракеты - 531 (+0),

корабли /катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4412 (+6) ед,

специальная техника – 163 (+0).

Данные уточняются.