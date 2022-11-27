В СБУ сообщили, что проверяют храм УПЦ МП в Ивано-Франковске

Служба безопасности Украины проводит меры безопасности и проверки на территории епархиального управления и культового сооружения местной епархии УПЦ (МП) в Ивано-Франковске, сообщает Новое время.

Об этом говорится в Facebook управления.

Мероприятия проходят совместно с Нацполицией и Нацгвардией в рамках работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине, пояснили там.

В комментарии "Суспільному" СБУ подтвердила, что проверка проходит на территории храма Рождества Христова и внутри его на улице Довженко.

Правоохранители с участием представителей церкви осматривают территорию и помещение епархии «для выявления запрещенных к обращению предметов». Также проверяют лиц относительно возможной причастности к противоправной деятельности в ущерб государству, рассказали в СБУ.

Все действия проводятся в рамках действующего законодательства для:

проверки данных о намерениях использования епархии как ячейки «русского мира»;

недопущение использования помещений УПЦ для укрывательства граждан РФ, хранения запрещенных предметов и т. д.;

обезопасения населения от провокаций и террористических актов.

25 ноября СБУ провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП). В результате были обнаружены методички из Москвы, документы о российском гражданстве и удостоверения оккупантов.

Аналогичная проверка прошла и в монастырях московского патриархата в Ровенской области.

В СБУ объяснили, что данные меры были предприняты в рамках системной работы «по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине».