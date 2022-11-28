Кулеба анонсировал больше решений для Украины со стороны НАТО

Страны-члены НАТО рассмотрят вопрос о предоставлении новой военной помощи для Вооруженных сил Украины, а также поддержки в сфере энергетики, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Так, на этой неделе Кулеба будет присутствует на заседании глав МИД стран НАТО в Бухаресте.

"Встреча в НАТО будет впервые посвящена вопросу обороны, а это новое оружие, новые боеприпасы, новое военное оборудование для Украины и энергетики" , - сказал Кулеба.

По его словам, можно ожидать "больше решений" со стороны союзников и для украинского войска, и для украинского народа, который сопротивляется россиянам.

"Будет много результатов. Хотя и конец года, но никто не расслабляется, все заточены только на один - на победу" , - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что страны НАТО на этой неделе объявят о долгосрочной поддержке Украины.

При этом, по данным NYT, большинство стран Альянса уже исчерпали запасы вооружений, которые могли поставлять Украине.