На трассе Киев-Чоп произошло масштабное ДТП
Под утро 30 ноября на трассе Киев-Чоп произошло ДТП с участием трех автомобилей. Вследствие аварии все полосы движения в направлении столицы перекрыты, пишет Руслан Гаращенко, РБК-Украина.
Как рассказали правоохранители, аварии произошла неподалеку села Копылов в Бучанском районе. ДТП произошло с участием 3 транспортных средств: микроавтобусов Fiat Ducato, Mercedes Sprinter и грузовика Man TGA.
По предварительным данным, вследствие столкновения есть пострадавшие.
"В результате ДТП все полосы движения в направлении г. Киев перекрыты. Организовано реверсивное движение. Водители, с пониманием отнеситесь к временным неудобствам, заранее планируйте свои маршруты, учитывая указанную информацию", - отметили в полиции.