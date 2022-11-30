На трассе Киев-Чоп произошло масштабное ДТП

Под утро 30 ноября на трассе Киев-Чоп произошло ДТП с участием трех автомобилей. Вследствие аварии все полосы движения в направлении столицы перекрыты, пишет Руслан Гаращенко, РБК-Украина.

Как рассказали правоохранители, аварии произошла неподалеку села Копылов в Бучанском районе. ДТП произошло с участием 3 транспортных средств: микроавтобусов Fiat Ducato, Mercedes Sprinter и грузовика Man TGA.

По предварительным данным, вследствие столкновения есть пострадавшие.