В Воздушных силах назвали самолеты, в которых больше всего нуждается Украина

Украине нужны прежде всего многоцелевые истребители, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил в эфире национального телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Мы понимаем, что враг превосходит нас и количественно в разы, и технологически. У него многоцелевые самолеты, которые готовы выполнять множество задач на поле боя, способны поражать воздушные и наземные цели, имеют широкий спектр вооружения. У нас, к сожалению, устаревшее вооружение и самолеты. Кое-что удалось адаптировать к американским средствам поражения, в частности к таким, как ракеты HARM. Но этого недостаточно" , — сказал он.

По убеждению Игната, для ответа на существующие угрозы Украине нужны многоцелевые самолеты, такие как F-15 и F-16 — поскольку россияне открыто заявляют, что планируют и дальше бить по инфраструктуре, центрам принятия решений и т.д. Для отражения этой угрозы нужно и дальнобойное оружие — как ракетное, так и способное работать с многоцелевых самолетов.

"Поэтому нужно добиваться принятия политического решения о передаче этих самолетов Украине. Ведь они могут сбивать как летящие крылатые ракеты, так и наносить удары по наземным целям, тем самым доставать врага далеко в тылу" , — подчеркнул Юрий Игнат.

Он добавил, что МиГ-29, даже если Украине их передадут партнеры, не разрешат проблемы, которые сегодня стоят перед украинской авиацией.

В воздушных силах считают, что появление дополнительных российских самолетов на аэродроме Энгельс может свидетельствовать о ротации российской армии и о намерениях россиян увеличить направления ударов.