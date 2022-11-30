Воздушные силы: Россияне больше двух недель не атакуют Украину иранскими дронами
Войска РФ больше двух недель не атакуют Украину иранскими беспилотниками, сообщает Новое время.
Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.
"Уже две недели примерно не наблюдаем, а может и больше, этих иранских БПЛА. Вероятно, первая партия уже закончилась", — сказал он.
Игнат добавил, что оккупанты выпустили по Украине около 400 иранских дронов, из которых 340 были сбиты. Он напомнил, что Россия в целом заказала 1740 беспилотников этого типа.
"Вероятно, сейчас нет возможности их получать. Возможно, идут процессы политического характера. На Ближнем Востоке сейчас непростая ситуация и на это могут влиять другие страны", — добавил Игнат.
Россия получила от Ирана сотни боевых беспилотников, и применяет против Украины три типа иранских дронов: Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191. По словам президента Владимира Зеленского, Москва заказала в общей сложности 2400 дронов этого типа у Тегерана.
Ранее министр иностранных дел Ирана Хусейн-Амир Абдуллахиан впервые признал, что Тегеран передал России беспилотники, однако утверждал, что это произошло до начала полномасштабной войны против Украины.
В США это опровергли и подчеркнули, что Иран передавал России дроны летом 2022 года, а также отправил своих военных специалистов на захваченные украинские территории для помощи российским оккупантам.