Генсек НАТО ответил, может ли Украина атаковать военные цели на территории РФ
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не странам Альянса решать, стоит ли Украине наносить удары по военным целям на территории России, сообщает Новое время.
Во время брифинга в Берлине, отвечая на вопрос журналиста, пора ли «поражать не только летящие ракеты, но и места, откуда они летят», Столтенберг напомнил, что НАТО не является частью конфликта в Украине.
"Не нам принимать решение, но важно то, что мы даем Украине возможность обороняться", — ответил он.
Он добавил, что НАТО предоставляет оружие, которое позволяет Украине защищать себя, включая ПВО и артиллерию. Столтенберг подчеркнул, что Альянс продолжит поддерживать ВСУ столько, сколько потребуется.
"У нас нет войск, и нет присутствия в воздухе Украины. НАТО только поддерживает Украину в ее праве на самооборону", — сказал генсек.
Ранее глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Украина должна иметь право бить по военным целям на территории России после массированных обстрелов украинской критической инфраструктуры.