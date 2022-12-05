СМИ: На территорию Молдовы во время ракетной атаки упала ракета

На территорию Бричанского района Молдовы во время ракетной атаки российских войск на Украину упала ракета, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает издание Moldova Liberă.

Официально информацию подтвердили в Министерстве обороны Молдовы. Упала ракета типа С-300.

На место падения ракеты выехали все экстренные службы.

Напомним, российские военные днем 5 декабря совершили масштабную ракетную атаку на Украину. Известно о перебоях с энергоснабжением в Молдове.

Как сообщалось, 31 октября на севере Молдовы упала российская ракета, которую сбила украинская система противовоздушной обороны.

24 ноября в Молдове обесточено около 90% страны из-за ракетных ударов по Украине.