Блинкен: Путин применил новую стратегию, чтобы сломить волю Украины

Российский диктатор Владимир Путин применил новую стратегию, чтобы сломить волю украинского народа, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен в Twitter.

"Президент Путин применил новую стратегию разрушения домов и инфраструктуры в попытке сломить волю народа Украины. Он не преуспеет" , — пишет он.

Блинкен добавил, что США продолжат поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Ранее глава Госдепа говорил, что Путин направляет свой гнев на гражданское население, пытаясь вывести из строя энергетическую инфраструктуру, отключить тепло, воду, свет, когда в Украине наступает зима.

С октября Россия наносит массированные ракетные удары по объектам критической инфраструктуры Украины. В понедельник, 5 декабря, страна-агрессор совершила новый массированный обстрел Украины. В Воздушных Силах сообщили, что защитники Украины 5 декабря сбили больше 60 из более чем 70 ракет, выпущенных оккупантами.

Известно о повреждениях энергетических объектов в Одесской, Винницкой, Киевской и Николаевской областях.