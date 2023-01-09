Что будет с долларом в январе

В последние дни 2022 года на валютном рынке была отмечена повышенная активность со стороны покупателей валюты. Причем покупали как безналичную валюту (Национальный банк за период с 26 по 30 декабря продал на межбанке 1,1 млрд долларов), так и наличную. Бизнес торопился провести все валютные расчеты в уходящем году, справедливо опасаясь различных форс-мажорных обстоятельств и, как следствие, - колебаний курса доллара.

В результате к 31 декабря стоимость наличного «американца» в столице взлетела до 40,95-41,00 гривен, а в некоторых областных центрах – даже до 41,20-41,30 гривен. Впрочем, такая цена продержалась недолго. Уже в первые дни нового 2023 года ценники на продажу доллара начали плавно снижаться, и к обеду 3 января опустились до 40,58-40,60 гривен. Затем доллар вновь попытался вырасти в цене – и опять к обеду понедельника 9 января подешевел до 40,58-40,60 гривен.

Подешевел наличный доллар и в других городах: в Одессе доллар в обед понедельника можно было купить по 40,55 гривен, в Житомире – по 40,60 гривен, в Харькове и Днепре – по 40,65-40,70 гривен.

Таким образом, можно констатировать факт формирования диапазона цен на доллар, о котором портал «Курс Украины» предупреждал﻿ в конце 2022 года.

Одна из причин, способствующих уменьшению колебаний курса доллара, - традиционное снижение деловой активности в январе. В этом году к обычному сезонному фактору добавилась война в Украине, а также периодические отключения света из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры.

Второй причиной, повлиявшей на активность населения на наличном валютном рынке, является наличие системы конвертационных депозитов, позволяющих покупать валюту на трехмесячный депозит по цене, близкой к официальному курсу доллара. Это существенно снизило нагрузку на обменники и привело к падению спроса на наличные доллары и евро.

Тем не менее, заявлять о том, что на валютном рынке настала стабильность, и курс доллара не будет колебаться, еще слишком рано.

Чего ожидать от доллара в январе? Будет он дорожать или дешеветь?

Ключевым фактором, определяющим поведение рыночного курса доллара, несомненно остаются события на фронте. В настоящее время там наблюдается паритет сил, поэтому валютный рынок пока не сильно реагирует на происходящее. Еще одним важным моментом является политика Национального банка по формированию официального курса доллара. 26 января состоится первое в этом году заседание правления НБУ по вопросам монетарной политики, на котором будут рассматриваться вопросы учетной ставки и официального курса доллара. В случае, если Нацбанк не станет поднимать официальный курс, курс доллара до конца января сможет удержаться в диапазоне 40,20-41,00 гривен. При этом чем ближе будет дата заседания правления НБУ, тем больше будет волатильность на рынке.

Колебания в пределах 2% от курса – вполне допустимые в пределах одного месяца и не приведут к появлению ажиотажного спроса.