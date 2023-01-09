Що буде з доларом у січні

Останніми днями 2022 року на валютному ринку було відзначено підвищену активність з боку покупців валюти. Причому купували як безготівкову валюту (Національний банк за період із 26 по 30 грудня продав на міжбанку 1,1 млрд доларів), так і готівкову. Бізнес поспішав провести всі валютні розрахунки у році, що минає, справедливо побоюючись різних форс-мажорних обставин і, як наслідок, - коливань курсу долара.

У результаті до 31 грудня вартість готівкового «американця» у столиці злетіла до 40,95–41,00 гривень, а в деяких обласних центрах – навіть до 41,20–41,30 гривень. Втім, така ціна протрималася недовго. Вже у перші дні нового 2023 року цінники на продаж долара почали плавно знижуватись, і до обіду 3 січня опустилися до 40,58-40,60 гривень. Потім долар знову спробував зрости в ціні – і знову на обід понеділка 9 січня подешевшав до 40,58-40,60 гривень.

Подешевшав готівковий долар і в інших містах: в Одесі в обід понеділка долар можна було купити по 40,55 гривень, у Житомирі – по 40,60 гривень, у Харкові та Дніпрі – по 40,65-40,70 гривень.

Таким чином, можна констатувати факт формування діапазону цін на долар, про який портал «Курс України» попереджав наприкінці 2022 року.

Однією з причин, що сприяють зменшенню коливань курсу долара, є традиційне зниження ділової активності в січні. Цього року до звичайного сезонного чинника додалася війна в Україні, а також періодичні відключення світла через пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури.

Другою причиною, яка вплинула на активність населення на готівковому валютному ринку, є наявність системи конвертаційних депозитів, що дозволяють купувати валюту на тримісячний депозит за ціною, близькою до офіційного курсу долара. Це суттєво знизило навантаження на обмінники та призвело до падіння попиту на готівкові долари та євро.

Тим не менш, заявляти про те, що на валютному ринку настала стабільність, і курс долара не вагатиметься ще зарано.

Чого очікувати від долара у січні? Буде він дорожчати чи дешевшати?

Ключовим фактором, що визначає поведінку ринкового курсу долара, безперечно залишаються події на фронті. Нині там спостерігається паритет сил, тому валютний ринок поки що не сильно реагує на те, що відбувається. Ще одним важливим моментом є політика Національного банку щодо формування офіційного курсу долара. 26 січня відбудеться перше цього року засідання правління НБУ з питань монетарної політики, на якому розглядатимуться питання облікової ставки та офіційного курсу долара. У разі, якщо Нацбанк не підніматиме офіційного курсу, курс долара до кінця січня зможе утриматися в діапазоні 40,20-41,00 гривень. При цьому, чим ближче буде дата засідання правління НБУ, тим більшою буде волатильність на ринку.

Коливання не більше 2% від курсу – цілком допустимі не більше одного місяця і призведуть до появи ажіотажного попиту.