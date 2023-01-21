Генштаб: Потери российской армии превысили 120 тысяч убитых

За почти 11 месяцев полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 120 160 своих солдат — из них 860 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки, сообщает Новое время.

Такие данные по состоянию на утро субботы, 21 января, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Общие потери противника за 332-й день полномасштабной войны с 24.02.2022 по 21.01.2023 ориентировочно составили:

личного состава 120 160 (+860) человек ликвидировано

танков - 3140 (+1) ед.

боевых бронированных машин — 6256 (+15) ед.

артиллерийских систем - 2135 (+6) ед.

РСЗО - 443 (+1) ед.

средства ПВО - 220 (+0) ед.

самолетов - 287 (+0) ед.

вертолетов — 277 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1891 (+5)

крылатые ракеты - 749 (+0)

корабли /катера — 17 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн — 4918 (+15) ед.

специальная техника - 193 (+3)

Данные уточняются.