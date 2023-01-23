Комитет Рады оставил Резникова на должности министра обороны

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки заслушал руководство Министерства обороны, представителей НАБУ, Госбюро расследований и СБУ на фоне информации о возможных злоупотреблениях при закупке продуктов для ВСУ, сообщает Новое время.

Член комитета, нардеп от Батькивщины Вадим Ивченко в понедельник, 23 января, написал в Facebook, что по итогам заседания глава Минобороны Алексей Резников сохраняет свой пост, а правоохранители должны закончить расследования.

Народный депутат от Слуги народа Марьяна Безуглая сообщила в Facebook, что Алексей Резников выступил на заседании с разъяснениями, были представлены контракты, в НАБУ сообщили, что открыли уголовное дело, а ГБР и СБУ рассказали о расследованиях «по ряду процессов закупок и поставок продовольствия».

По словам Безуглой, комитет инициирует законопроект о частичном открытии информации о закупках во время военного положения. Также нардепы «обратились к правоохранительным органам с призывом уделить внимание расследованиям».

Нардеп также сообщила, что комитет скоро внимательнее изучит другие направления оборонных закупок — вооружение, боеприпасы, вещевое обеспечение и так далее.

Ранее в НАБУ сообщили, что вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой расследуют возможные злоупотребления Минобороны при покупке продуктов для военных. Следствие проверяет закупки более чем на 13 млрд гривен.

Основатель проекта Наші гроші Юрий Николов 21 января в своем материале на ZN.ua рассказал, что Минобороны Украины закупает продукты для военнослужащих в два-три раза дороже по сравнению с ценами в магазинах Киева — он сравнил отдельные позиции с ценами в столичном Сильпо. Журналист ссылается на документы, полученные от «источника в ВСУ».

В Минобороны Украины заявили, что приведенные в публикации данные «распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение». Министр Алексей Резников назвал скандал попыткой подорвать доверие к руководству ведомства.

В Офисе президента анонсировали проверку. Минобороны тоже обещает провести внутреннюю проверку и готовит материалы в СБУ, чтобы провести расследование в отношении «заведомо ложных сведений, которые вредят интересам обороны в особый период».

Компания-поставщик Актив компани, с которой заключен контракт Минобороны и о которой Николов в своем материале высказывает предположение, что она «скорее всего, является „прокладкой“», заявила об «умышленной манипуляции».