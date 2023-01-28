Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Национальный банк оставил учетную ставку неизменной

26 января состоялось первое в этом году заседание правления Национального банка по вопросам монетарной политики, на котором было принято решение оставить неизменной (на уровне 25%) учетную ставку. Более детально об этом событии – в нашей статье﻿.



Кроме того, регулятор посоветовал коммерческим банкам подумать над повышением процентных ставок по депозитам для физических лиц.

2. Небольшие банки начали активно повышать процентные ставки по депозитам в гривне

В частности, «Юнекс банк» повысил процентную ставку по депозиту на 12 месяцев на 1% - до 17% годовых.

«Кристалбанк» повысил процентную ставку по депозиту на 12 месяцев на 0,8% - до 15,25% годовых.

Банк «Украинский капитал» поднял проценты по всем видам срочных вкладов: по депозиту на 12 месяцев – на 1% до 15,50% годовых, по вкладам на 3,6 и 9 месяцев – на 0,2%, до 14,5% годовых каждый.

Банк «Клиринговый дом» повысил процентные ставки по депозитам в гривне, за исключением 12-месячных. Так, по вкладу на 9 месяцев – на 0,4%, до 15,4% годовых, по вкладу на 6 месяцев – на 0,25%, до 14,85% годовых, по вкладу на 3 месяца – на 0,3%, до 14,30% годовых.

3. «А-Банк» запустил кобренд-карту «АТБ»

«А-Банк» запустил в продажу новую кредитную карту, созданную в партнерстве с сетью магазинов «АТБ». Как и одноименная карта от «Райффайзен Банк», эта карта позволяет получить дополнительную скидку в размере 5% на определенный перечень товаров, который будет меняться раз в 1-2 недели.

Карта выпускается только в виде виртуальной и оформляется как дополнительная к уже имеющейся кредитной карте «Зеленая». Кредитный лимит – общий для двух карт.

4. Новую карту от «Таскомбанка» теперь можно открыть дистанционно

Хит продаж «Таскомбанка» - карту Very Card – теперь можно открыть онлайн в мобильном приложении TAS2U. Для этого надо зарегистрироваться в приложении и подать заявку на открытие карты.

Данная опция доступна исключительно для новых клиентов. Если приложение было установлено ранее, открыть карту, к сожалению, не получится.

Чем интересна карта Very Card? Прежде всего, условиями начисления кешбэка:

1) 3% на покупки товаров в аптеках за счет кредитного лимита и 2% - за счет собственных средств;

2) 1% за расчеты кредитными средствами в продуктовых супермаркетах, маркетплейсах, на АЗС, а также за оплату коммунальных услуг (включая пополнение счета мобильного телефона на сайтах операторов). За расчеты собственными средствами в этих категориях банк начислит 0,5% кешбэка.