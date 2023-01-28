Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Національний банк залишив облікову ставку незмінною

26 січня відбулося перше цього року засідання правління Національного банку з питань монетарної політики, на якому було ухвалено рішення залишити незмінною (на рівні 25%) облікову ставку. Більш детально про цю подію – у нашій статті.



Крім того, регулятор порадив комерційним банкам подумати над підвищенням відсоткових ставок за депозитами для фізичних осіб.

2. Невеликі банки почали активно підвищувати процентні ставки за депозитами у гривні

Зокрема, «Юнекс банк» підвищив відсоткову ставку за депозитом на 12 місяців на 1% – до 17% річних.

«Кристалбанк» підвищив процентну ставку за депозитом на 12 місяців на 0,8% – до 15,25% річних.

Банк «Український капітал» підняв відсотки за всіма видами строкових вкладів: за депозитом на 12 місяців – на 1% до 15,50% річних, за вкладами на 3,6 та 9 місяців – на 0,2%, до 14,5% річних кожен.

Банк «Кліринговий дім» підвищив процентні ставки за депозитами у гривні, за винятком 12-місячних. Так, за вкладом на 9 місяців – на 0,4%, до 15,4% річних, за вкладом на 6 місяців – на 0,25%, до 14,85% річних, за вкладом на 3 місяці – на 0,3 %, До 14,30% річних.

3. "А-Банк" запустив кобренд-карту "АТБ"

"А-Банк" запустив у продаж нову кредитну картку, створену в партнерстві з мережею магазинів "АТБ". Як і однойменна карта від Райффайзен Банк, ця карта дозволяє отримати додаткову знижку в розмірі 5% на певний перелік товарів, який змінюватиметься раз на 1-2 тижні.

Карта випускається лише у вигляді віртуальної та оформляється як додаткова до вже наявної кредитної картки «Зелена». Кредитний ліміт – загальний для двох карток.

4. Нову картку від "Таскомбанку" тепер можна відкрити дистанційно

Хіт продажів «Таскомбанку» – карту Very Card – тепер можна відкрити онлайн у мобільному додатку TAS2U. Для цього треба зареєструватися в додатку та подати заявку на відкриття картки.

Ця опція доступна виключно для нових клієнтів. Якщо програма була встановлена раніше, відкрити карту, на жаль, не вдасться.

Чим цікава мапа Very Card? Насамперед, умовами нарахування кешбеку:

1) 3% на купівлю товарів в аптеках за рахунок кредитного ліміту та 2% - за рахунок власних коштів;

2) 1% за розрахунки кредитними коштами у продуктових супермаркетах, маркетплейсах, на АЗС, а також за оплату комунальних послуг (включно з поповненням рахунку мобільного телефону на сайтах операторів). За розрахунки власними коштами у цих категоріях банк нарахує 0,5% кешбеку.