Более половины украинских беженцев в Польше — без работы: в чем причина

В Польше все еще остаются без работы 61% украинцев, выехавших в страну из-за полномасштабного российского вторжения, сообщает Деловая столица.

Ситуацию по трудоустройству беженцев описали авторы исследования, проведенного в рамках программы "Wygraj Rozwój".

Как объясняли украинцы — участники опроса, найти работу им не удается из-за недостаточного знания польского языка (54%), отсутствия соответствующих их квалификации предложений (39%), а также отсутствия предложений с частичной занятостью (32%).

Среди беженцев, уже работающих в Польше, 79% устроились на работу, но планируют найти лучшую. Еще 51% работают по профессии, которая не соответствует их квалификации, а 10% устроились по специальности, но работают на более низкой должности. И только 13% говорят, что удовлетворены своим нынешним положением.

По данным исследования, 40% беженцев из Украины планируют поселиться в Польше на более продолжительный срок. Каждый пятый хочет вернуться в Украину, но в долгосрочной перспективе. Около 14% планируют вернуться в течение 3 лет после окончания войны.

Данные собирались в течение сентября-ноября 2022 года. В исследовании приняли участие 950 беженцев из Украины. Респондентами были беженцы, заинтересованные в трудоустройстве и развитии компетенций по программе "Wygraj Rozwój".