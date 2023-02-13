Будет ли доллар дешевле 40

Наложение сразу нескольких факторов (о них мы подробно рассказали в публикации «Курс доллара тянут в разные стороны﻿») способствовало укреплению национальной валюты на прошлой неделе. В результате их действия доллар подешевел на 30 копеек: так, если в понедельник 6 февраля столичные оптовые обменные пункты продавали наличного «американца» по 40,20-40,22 гривен, то к вечеру четверга 9 февраля в Киеве появились предложения крупных сумм заокеанской валюты по 39,90-39,92 гривен. После того, как доллар в очередной раз опустился ниже психологической отметки в 40 гривен, на валютном рынке вновь начались разговоры о том, как сильно может подешеветь доллар.

Финансисты и аналитики отчетливо понимают истинную природу нынешнего курсообразования. Только стабильная многомиллиардная внешняя финансовая помощь помогает удерживать ситуацию под контролем, а курс доллара к гривне – стабильным. В то же время Национальному банку приходится ежедневно проводить многомиллионные интервенции на межбанковском валютном рынке, обеспечивая валютой импортеров и коммерческие банки.

В частности, за период с 6 по 10 февраля 2023 года регулятор продал на межбанке 679,25 млн долларов, а купил – всего лишь 7,70 млн долларов. За период с начала текущего года «чистая продажа» (превышение проданных объемов над купленными) превысила 4,1 млрд долларов. И в то же время резервы НБУ за январь 2023 года выросли на 5% и составили 29 921,8 млн долларов.

В то же время наличный валютный рынок слабо верит в нынешнюю «стабильность». Поэтому не успели ценники на табло оптовых обменных пунктов уйти ниже отметки 40,00, как активизировался спрос, и курс вновь поднялся выше 40-а гривен за доллар. К обеду понедельника 13 февраля в столице доллар продают по 40,04-40,08 гривен. Такая же стоимость «американца» в Днепре, а в Харькове доллар предлагают по 40,08-40,10 гривен.

8 февраля Национальный банк признал неплатежеспособным банк «Форвард». Но это никак не повлияло на настроения на валютном рынке: банк давно «дышал на ладан», и его выведение с рынка было лишь вопросом времени.

Как видим, диапазон колебаний цен на американскую валюту медленно смещается вниз. Несмотря на очередное начавшееся наступление российской армии и прочий негатив.

Что же будет с курсом доллара?

Попытки опуститься ниже психологического уровня и, что немаловажно, удержать достигнутое будут активно продолжаться и на этой неделе. Как видим, уровень 40,00 поддается «продавливанию», а это значит, что нижнюю границу диапазона пора сместить в район 39,75-39,80 гривен. Вот та область «повышенного интереса», при достижении которой доллар вновь начнут активно покупать.

В то же время в случае, если маятник качнется в обратную сторону, в районе 40,40-40,50 гривен активизируются продавцы валюты и не позволят доллару подняться выше. В этих пределах и будут меняться ценники в течение предстоящей недели. Если же рынок успокоится, то колебания уменьшатся, и диапазон может сузиться до 39,90-40,30 гривен.

Отвечая на вопрос, вынесенный в заголовок статьи, хочется сказать так: «Да, будет. Но удержаться на этом уровне будет очень нелегко».