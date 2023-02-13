Чи буде долар дешевший 40

Накладення відразу кількох факторів (про них ми докладно розповіли в публікації «Курс долара тягнуть у різні боки») сприяло зміцненню національної валюти минулого тижня. Внаслідок цих дій долар подешевшав на 30 копійок: так, якщо у понеділок 6 лютого столичні оптові обмінні пункти продавали готівкового «американця» по 40,20-40,22 гривень, то до вечора четверга 9 лютого в Києві з'явилися пропозиції великих сум заокеанської валюти за 39,90-39,92 гривень. Після того, як долар вкотре опустився нижче за психологічну позначку 40 гривень, на валютному ринку знову почалися розмови про те, як сильно може подешевшати долар.

Фінансисти та аналітики чітко розуміють справжню природу нинішнього курсоутворення. Тільки стабільна багатомільярдна зовнішня фінансова допомога допомагає утримувати ситуацію під контролем, а курс долара до гривні – стабільним. Натомість Національному банку доводиться щодня проводити багатомільйонні інтервенції на міжбанківському валютному ринку, забезпечуючи валютою імпортерів та комерційні банки.

Зокрема, за період з 6 по 10 лютого 2023 року регулятор продав на міжбанку 679,25 млн доларів, а купив - лише 7,70 млн доларів. За період з початку поточного року «чистий продаж» (перевищення проданих обсягів над купленими) перевищив 4,1 млрд доларів. І водночас резерви НБУ за січень 2023 року зросли на 5% і становили 29 921,8 млн доларів.

Водночас, готівковий валютний ринок слабо вірить у нинішню «стабільність». Тому не встигли цінники на табло оптових обмінних пунктів піти нижче за відмітку 40,00, як активізувався попит, і курс знову піднявся понад 40 гривень за долар. На обід понеділка 13 лютого у столиці долар продають по 40,04-40,08 гривень. Така сама вартість «американця» у Дніпрі, а у Харкові долар пропонують по 40,08-40,10 гривень.

8 лютого Національний банк визнав неплатоспроможним банк "Форвард". Але це ніяк не вплинуло на настрої на валютному ринку: банк давно дихав на ладан, і його виведення з ринку було лише питанням часу.

Як бачимо, діапазон коливань цін на американську валюту повільно зміщується вниз. Незважаючи на черговий наступ російської армії та інший негатив.

Що буде з курсом долара?

Спроби опуститися нижче за психологічний рівень і, що важливо, утримати досягнуте активно триватимуть і цього тижня. Як бачимо, рівень 40,00 піддається «продавлюванню», а це означає, що нижню межу діапазону настав час змістити в район 39,75-39,80 гривень. Ось та область «підвищеного інтересу», коли долар знову почнуть активно купувати.

Водночас у разі, якщо маятник хитнеться у зворотний бік, у районі 40,40-40,50 гривень активізуються продавці валюти та не дозволять долару піднятися вище. У цих межах і змінюватимуться цінники протягом наступного тижня. Якщо ж ринок заспокоїться, то коливання зменшаться і діапазон може звузитися до 39,90-40,30 гривень.

Відповідаючи на запитання, винесене у заголовок статті, хочеться сказати так: «Так, буде. Але втриматись на цьому рівні буде дуже нелегко».