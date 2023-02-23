Генассамблея ООН приняла резолюцию по войне России против Украины

Генеральная ассамблея ООН в четверг, 23 февраля, 141 голосом поддержала резолюцию, в которой страну-агрессора Россию призывают немедленно вывести войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ, сообщает Новое время.

Против резолюции голосовали семь стран (Беларусь, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа, Россия, Сирия), 32 воздержались.﻿

Инфографика: скриншот / media.un.org

В документе Генассамблея подтверждает приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, а страну-агрессора Россию призывают немедленно и полностью вывести войска с территории Украины. Резолюция также призывает к международному судебному преследованию виновных в совершении военных преступлений. В резолюции также есть призыв немедленно прекратить атаки на объекты критической инфраструктуры Украины и гражданские объекты.

Как сообщает The Washington Post, в течение двух дней дебатов перед Генассамблее выступили министры иностранных дел и дипломаты из более чем 75 стран, многие из них призывали поддержать резолюцию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее говорил, что проект резолюции предложила Украина, за него шла «ожесточенная кулуарная борьба».