Подарунки за знаками зодіаку: що подарувати Скорпіону

Скорпіон - дивовижна особистість, він прилетів з іншої планети, і хоче, щоб і подарунки для нього були особливими. Він може навіть образитися, якщо подарувати йому те, що дарують всім - м'яку іграшку або іншу банальність! Для нього це означає, що ви не цінуєте його унікальні якості, повідомляє 1001 гороскоп.

Втім, це не означає, що подарунок для Скорпіона повинен бути наддорогим. Все, що розбудить його потужну фантазію, буде прийнято їм на «ура». В першу чергу це стосується нальоту пригод і подорожей (наприклад, речі з етнічними мотивами), а також речей ручної роботи та його природної сексуальності. Подарунки і сувеніри з еротичним підтекстом завжди будуть до речі!

Найкращі подарунки для Скорпіона

Квіти для Скорпіона

Скорпіону сподобаються будь-які квіти, в яких є чуттєвість і пристрасть - наприклад, екзотичні лілії або величезні троянди з п'янким ароматом. Букет не повинен бути прилизаним (тим більш гламурним!), Він може навіть взагалі бути без упаковки. Головне для Скорпіона - енергетика квітки, його природна життєва сила, і чим її більше - тим краще.

Техніка для Скорпіона

Скорпіон любить техніку і розбирається в ній. Його гострий розум сприймає її як ідеального помічника. Він цінує і зручність побутових приладів, і комп'ютерні навороти, і все з ряду теле-фото-відео. У техніці йому імпонує міць і багатофункціональність. Телефон-суперкомп'ютер або кухонний комбайн, який хіба що не літає на Місяць, - все це створено якраз для націленого в майбутнє Скорпіона!

Ювелірні прикраси для Скорпіона

Ви не промахнетеся, якщо виберете в подарунок щось екзотичне. Скорпіону підійдуть масивні прикраси зі сталі або срібла з орнаментом, символікою або стилізацією під старовину, а також авторські та етнічні прикраси, в тому числі з природних матеріалів - дерева, шкіри, каменів.

Предмети побуту для Скорпіона

Скорпіон оцінить практичну і зручну річ, якщо тільки вона буде оригінальною. Незвичайність стосується не дизайну, а якостей самої речі (наворочена каструля, з якої можна зливати воду, не знімаючи кришки і т.д.). Крім того, Скорпіону сподобається, якщо ви подаруєте йому щось з нальотом еротики або натяком на неї - наприклад, стильне постільна білизна.

﻿ Парфуми для Скорпіона

Аромат для Скорпіона не може бути простим! Складна, кілька суперечлива, чуттєва гамма запахів, в якій присутні і важкуваті мотиви, і - несподівані різкі, пронизливі нотки - це в його стилі. Можливі також «запахи далеких країн» з елементами цитрусових, кави, кориці і т.д.

Дрібнички та сувеніри для Скорпіона

Скорпіон куди більше інших знаків небайдужий до свого символу Зодіаку. І це не дивно - про нього написано стільки інтригуючого! Так що всілякі дрібнички зі скорпіоном символікою завжди до речі: вони будуть нагадувати йому про те, який він неповторний! Крім того, у пристрасного Скорпіона непогане почуття гумору: сувеніри та приколи з елементами еротики його порадують.