Чудова фото Лесі Никитюк в трендовому літньому образі

Українська телеведуча Леся Никитюк продемонструвала стильний літній образ. Вона позувала в костюмі зеленого кольору, демонструючи останні тренди у світі моди, повідомляє Курс України.

У своєму Instagram вона опублікувала яскраві фото представ перед камерами в актуальних літніх аутфітах.

На першому фото Леся Никитюк показала зелений подовжений піджак на один ґудзик і шорти в тон. Під піджак вона одягла білий топ. Натуральну красу особи Леся Никитюк підкреслила легким макіяжем і рівно укладеним волоссям. Образ був завершений виразним намистом.

Подивитися цю публікацію в Instagram Публікація від Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

фото nstagram.com/lesia_nikituk

На наступному фото Леся позувала в темно-зеленому купальнику з високими плавками, які ідеально підкреслювали тонку талію і жіночні вигини.

Фото nstagram.com/lesia_nikituk