Катя Осадча показала рідкісне фото з батьками. На кого вона більше схожа?

Ведуча Катя Осадча, яка втретє стане мамою, показала рідкісне фото з батьками. Воно було зроблено на вечірці до дня народження її батька Олександра. Знімок вона показала в stories Instagram, повідомляє Сегодня.

На одному фото Катя позує з батьком і мамою, на іншому – іменинник зі святковим тортом, ще на одному з чоловіком Юрієм Горбуновим.

Катя Осадча на дні народження свого батька / Фото: instagram.com/kosadcha

На сімейну вечірку ведуча прийшла у сукні зі спільною колекції з українським дизайнером Андре Таном за 3999 гривень. Як написала сама Катя "сукня підходить для будь-яких змін фігури", натякаючи на свою вагітність.

Ведуча воліє оберігати від пильної уваги громадськості своїх синів Іллю та Івана. Лише зрідка у своїй соцмережі Катя все ж радує сімейними кадрами. Нещодавно старший син Ілля закінчив школу і телеведуча показала знімки з випускного.

Катя Осадча зі старшим сином Іллею / Фото: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, зараз Катя Осадча одружена з телеведучим Юрієм Горбуновим. Пара виховує сина Івана, а скоро в родині народиться ще одна дитина. Зовсім недавно телеведуча підтвердила свою третю вагітність.