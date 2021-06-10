Чоловіка оштрафували за порнофото на сайті знайомств

Суд оштрафував на 20 тисяч гривень жителя села Абазівка під Полтавою, який опублікував на сайті секс-знайомств фото свого статевого органу. Це виявилося не єдиним виявленим правоохоронцями правопорушенням селянина, повідомляє Страна.ua.

Коли поліція завітала в його будинок з обшуком, у зловмисника виявили наркотичні засоби. Про це йдеться в рішенні суду, опублікованому в Єдиному реєстрі судових рішень.

Чоловік постав перед Полтавський районним судом 3 червня. Як говориться в матеріалах справи, з липня по жовтень 2020 го зловмисник був зареєстрований на сайті секс-знайомств, де розмістив фото свого статевого органу. Згідно судово-мистецтвознавчої експертизи, опубліковане фото визнано порнографічним.

Також під час огляду приміщення у чоловіка виявили та вилучили коноплю і мак. За поясненням підсудного, коноплю він зібрав біля ставка в селі Супрунівка, а мак - у себе у дворі.

Суд визнав чоловіка винним у поширенні порнографії і зберіганні наркотиків (ч.1 ст. 301 і ч.1 ст. 309 КК України). Зазначено, що 31 березня обвинувачений визнав свою провину і уклав угоду з прокурором. Щиросердо розкаявся і сприяв швидкому розкриттю злочинів.

Таким чином, суд виніс рішення про штраф в 20 400 грн. Також з підсудного стягнуто стягнули 3269 грн за проведення судових експертиз. Чоловік протягом 15 днів повинен сплатити штраф, інакше його сума подвоїться.