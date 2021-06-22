Газпром викупив додаткові потужності для транзиту газу Україною

«Газпром» на аукціоні із розподілу місячних потужностей на липень придбав 15 млн куб. м на день у точці «Суджа» на кордоні з Росією. Про це стало відомо з результатів аукціону на платформі RBP, повідомляє ExPro.

ТОВ «Оператор ГТС України» (ОГТСУ) пропонував до продажу 15 млн куб м на день додаткових потужностей на гарантованій основі. Таким чином, «Газпром», як і у травні та червні викупив усі запропоновані потужності. У порівнянні з березнем та квітнем обсяги заброньованих потужностей зросли на 0,8 млн куб м.

Таким чином, разом із потужностями за діючим контрактом (109,6 млн куб м на добу) у липні максимальний добовий обсяг транзиту російського газу через Україну становитиме 124,6 млн куб м. Без урахування можливих додаткових бронювань у добовому форматі.

Майже весь газ «Газпром» планує качати до Європи у словацькому напрямку через «Ужгород/Вельке Капушани». Так, на липень компанія додатково забронювала у цій точці 14,7 млн куб м на день потужностей, як і у травні та червні.

Крім того, ОГТСУ оголосив про додатковий аукціон з продажу переривчастих потужностей для транзиту природного газу через Україну, який пройде 29 червня. Український оператор пропонує 63,7 млн куб м на день на липень у точці «Суджа».