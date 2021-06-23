У Білорусі перебої з електрикою та водопостачанням через пожежу на ГРЕС

Жителі низки білоруських міст сьогодні ввечері повідомляють про масштабні перебої з електрикою та водопостачанням. Зазначається, що вони можуть бути пов'язані з інцидентом на Лукомльській ГРЕС, повідомляє УНИАН.

Лукомльська ГРЕС / фото TUT.by

За інформацією TUT.by з посиланням на МНС Республіки, на електростанції в Новолукомлі сталася пожежа. У білоруському Міненерго заявили, що через пожежу порушено електропостачання населених пунктів Могилевської та Вітебської областей.

"Відключено 8 енергоблоків ГРЕС і всі вихідні лінії 330 кВ. причини пожежі встановлюються. Вживаються комплексні заходи для відновлення електропостачання в максимально короткі терміни" , - пише "Белта".

За інформацією Телеграм-каналу "Беларусь головного мозга", проблему з електрикою відчули жителі низки міст країни. У тому числі - Мінська, Могильова і Вітебська. Згодом у МНС Білорусі повідомили про ліквідацію пожежі на електростанції. У Міненерго РБ попередньою причиною пожежі назвали пошкодження вимірювального трансформатора. Там також відзвітували про відновлення електропостачання більшості населених пунктів Могилевської та Вітебської областей.

Інші подробиці поки не повідомляються.