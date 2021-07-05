СБУ викрила ватажків "Востоку", які катували українських військових

Контррозвідка СБУ викрила двох бойовиків так званої «ДНР», які підозрюються у порушенні законів та звичаїв війни. Спецслужба встановила, що вони причетні до катувань українських військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні﻿ СБУ.

"Встановлено, що двоє мешканців Донеччини у 2014 році приєдналися до незаконних збройних формувань. Перебуваючи на «посадах» командирів підрозділу так званого "Батальйону Восток", вони брали активну участь у боях під селищами Пантелеймонівка та Бетманове", – повідомили в СБУ.

За даними слідства, бойовики жорстоко поводились із полоненими, застосовували до них фізичний і психологічний тиск, не надавали медичної допомоги пораненим.

За інформацією спецслужби, наразі ватажки бойовиків переховуються від українських правоохоронних органів на території ОРДЛО.