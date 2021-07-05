СБУ викрила ватажків "Востоку", які катували українських військових
Контррозвідка СБУ викрила двох бойовиків так званої «ДНР», які підозрюються у порушенні законів та звичаїв війни. Спецслужба встановила, що вони причетні до катувань українських військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні СБУ.
"Встановлено, що двоє мешканців Донеччини у 2014 році приєдналися до незаконних збройних формувань. Перебуваючи на «посадах» командирів підрозділу так званого "Батальйону Восток", вони брали активну участь у боях під селищами Пантелеймонівка та Бетманове", – повідомили в СБУ.
За даними слідства, бойовики жорстоко поводились із полоненими, застосовували до них фізичний і психологічний тиск, не надавали медичної допомоги пораненим.
За інформацією спецслужби, наразі ватажки бойовиків переховуються від українських правоохоронних органів на території ОРДЛО.
"Слідчі СБУ заочно повідомили зловмисникам про підозри за: ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації), ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань); ч.1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування", – додали в СБУ.