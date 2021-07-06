В Україні перестали працювати сайти держструктур (Оновлено)

В Україні ввечері 6 липня раптово перестали працювати сайти низки державних органів. Спочатку проблеми виникли у вебсторінки Офісу президента, а тепер не працюють сайти СБУ, НАБУ та інших структур, повідомляє РБК-Україна.

Перестали працювати сайти:

Офісу президента;

Служби безпеки України;

Національного антикорупційного бюро;

Служби зовнішньої розвідки;

Держслужби спецзвязку та захисту;

Державного бюро розслідувань.

В СБУ розповіли, що проблеми у роботі сайту, попередньо, пов'язані з проблемами з боку інтернет-провайдера.

"Сайт СБУ тимчасово недоступний для користувачів. За наявною інформацією, це пов‘язано із технічними проблемами інтернет-провайдера" , - сказав прес-секретар СБУ Артем Дехтяренко.

Оновлено. Сайти українських державних структур відновили свою роботу після масштабного збою.

Сайти перестали працювати через проблеми з боку інтернет-провайдерів, повідомили в Держспецзв'язку.

Зараз проблем в роботі провайдерів немає, тому сайти державних органів знову завантажуються.