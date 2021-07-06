Сайти українських держструктур запрацювали: причина збою

Сайти українських державних структур відновили свою роботу після масштабного збою. Сайти перестали працювати через проблеми з боку інтернет-провайдерів, повідомляє РБК-Украина.

Наразі проблем в роботі провайдерів не має, тому сайти державних органів знову завантажуються.

"Спостерігався технічний збій в роботі інтернет-провайдерів, що забезпечують роботу органів державної влади України. Через це тимчасово недоступною була частина веб-ресурсів, в тому числі сайт президента України. Технічні фахівці Держспецзв’язку та сервіс-провайдерів оперативно вирішили проблему" , - заявили в Держспецзв'язку.

Нагадаємо, сьогодні ввечері перестав завантажуватися сайт Офісу президента, а за ним перестали працювати﻿ сайти НАБУ, СБУ та ще низки українських держструктур.

Автор: Дмитро Левицький